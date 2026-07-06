Семь банков РФ поддержали меморандум о честном информировании о вкладах

На данный момент к документу, разработанному Ассоциацией банков России (АБР) и Национальным советом финансового рынка (НСФР) совместно с Банком России, Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и заинтересованными кредитными организациями, присоединилось семь российских банков. Как уточнил председатель НСФР Андрей Емелин, среди них Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Т-банк, Совкомбанк, банки «Хлынов» и «Урал ФД». Присоединение к меморандуму добровольное.

Документ представлен на сайтах АБР и НСФР. В нем уточняется, что банки не должны акцентировать внимание клиента на максимальной ставке по вкладу или прочих привлекательных показателях без одновременного раскрытия условий. Помимо прочего при предварительном расчете условий банки не должны автоматически проставлять за клиента галочки кроме тех, без которых выдача вкладов невозможна.



Ранее сообщалось, что ведущие российские банки, несмотря на недавнее снижение ключевой ставки Центробанком, увеличили ставки по вкладам и счетам. Решение о повышении ставок по вкладам и счетам приняли, в частности, Промсвязьбанк, Совкомбанк, ВТБ и Альфа-банк, напоминает «Радиоточка НСН».

