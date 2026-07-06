Игроки РПЛ завершили выступление на ЧМ-2026

На 1/8 финала чемпионат мира покинули бразильцы Дуглас Сантос и Луис Энрике (оба — «Зенит»). Их команда в ходе игры уступила сборной Норвегии (1:2). На схожей стадии также завершили свое участие в турнире мексиканцы Сесар Монтес («Локомотив») и Луис Чавес (московское «Динамо»), проиграв Англии (2:3), и парагваец Хуан Хосе Касерес (московское «Динамо»). Его команда уступила Франции (0:1).

Лучший бомбардир прошедшего сезона РПЛ, нападающий «Краснодара» и сборной Колумбии Джон Кордоба не сможет продолжить выступление на чемпионате мира из-за травмы, которую получил в игре 1/16 финала против Ганы. Среди тех, кто вылетел в 1/16 – представители сборной Кабо-Верде— Кевин Ленини («Краснодар») и Жилсон Беншимол («Акрон»). Команда проиграла Аргентине (2:3).

На групповом этапе вылетели Мохаммад Мохеби («Ростов» / Иран), Эдгардо Фаринья («Пари НН» / Панама) и Хазем Мастури («Динамо» (Махачкала) / Тунис).

Ранее советский и российский тренер Валерий Непомнящий сообщил НСН, что на ЧМ-2026 его больше всего впечатляют сборные Франции Аргентины.

