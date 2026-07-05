ФИФА разрешила лучшему бомбардиру сборной США сыграть с Бельгией на ЧМ-2026

Благодаря этому решению нападающий сможет выйти на поле в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Бельгии. Ранее футболист должен был пропустить эту встречу из-за удаления в предыдущем поединке группового этапа против Боснии и Герцеговины, завершившемся победой американцев со счетом 2:0. В той игре Балогун получил прямую красную карточку за фол на защитнике соперников Тарике Мухаремовиче.

Однако в ФИФА пересмотрели наказание. В федерации пояснили, что на основании статьи 27 дисциплинарного кодекса одноматчевая дисквалификация американца была заменена на испытательный срок длительностью в один год.

На чемпионате мира 2026 года Балогун забил три мяча в трех матчах и является лучшим бомбардиром сборной США на турнире.

Сборные США и Бельгии сыграют в ночь на 7 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».