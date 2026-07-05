ФИФА разрешила лучшему бомбардиру сборной США сыграть с Бельгией на ЧМ-2026
Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) приостановил отстранение форварда национальной сборной США Фоларина Балогун, получившего красную карточку. Об этом сообщает The Athletic.
Благодаря этому решению нападающий сможет выйти на поле в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Бельгии. Ранее футболист должен был пропустить эту встречу из-за удаления в предыдущем поединке группового этапа против Боснии и Герцеговины, завершившемся победой американцев со счетом 2:0. В той игре Балогун получил прямую красную карточку за фол на защитнике соперников Тарике Мухаремовиче.
Однако в ФИФА пересмотрели наказание. В федерации пояснили, что на основании статьи 27 дисциплинарного кодекса одноматчевая дисквалификация американца была заменена на испытательный срок длительностью в один год.
На чемпионате мира 2026 года Балогун забил три мяча в трех матчах и является лучшим бомбардиром сборной США на турнире.
Сборные США и Бельгии сыграют в ночь на 7 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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