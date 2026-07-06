СМИ: В Финляндии допустили закрытие Финского залива из-за дронов

Уточняется, что угроза залета беспилотников связана с атаками Санкт-Петербурга со стороны ВСУ. Как отметил Хяккянен, для безопасного уничтожения беспилотников необходимо перекрывать воздушное и морское движение в заливе.

Министр также призвал рыбаков внимательно следить за информацией перед выходом на лодках в открытое пространство.

Ранее финские СМИ сообщали, что Украина по ошибке направила беспилотники в сторону Финляндии. По данным изданий, Киев уведомлял Хельсинки о том, что дроны со взрывчатыми веществами оказались в финском воздушном пространстве случайно, напоминает «Радиоточка НСН».

