В Севастополе восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

По его словам, остальным потребителям будут подключать электричество поэтапно по мере снятия ограничений системным оператором.

Обращаясь к местным жителям, Развожаев призвал соблюдать осторожность и не включать мощные электроприборы одновременно, чтобы избежать перегрузок. При этом в течение дня возможны временные ограничения электроснабжения для ликвидации перегруза сетей за пределами региона. График отключений разместят в канале «Севастопольэнерго».

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 5 июля, в Крыму началась свободная продажа топлива для частных лиц, передает «Радиоточка НСН».

