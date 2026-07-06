В Севастополе восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

В большинство жилых домов Севастополя восстановили электроснабжение по резервным схемам после атаки ВСУ, сообщил в мессенджере «Макс» губернатор города Михаил Развожаев.

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По его словам, остальным потребителям будут подключать электричество поэтапно по мере снятия ограничений системным оператором.

Обращаясь к местным жителям, Развожаев призвал соблюдать осторожность и не включать мощные электроприборы одновременно, чтобы избежать перегрузок. При этом в течение дня возможны временные ограничения электроснабжения для ликвидации перегруза сетей за пределами региона. График отключений разместят в канале «Севастопольэнерго».

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 5 июля, в Крыму началась свободная продажа топлива для частных лиц, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ВСУЭлектричествоСевастополь

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