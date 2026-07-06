Минобороны сообщило о массированном ударе по военным объектам на Украине

Российские военные в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России нанесли массированный удар по объектам ВПК и ТЭК в Киеве, сообщило Минобороны РФ.

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Как уточнили в ведомстве, в результате были поражены предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области. Также пострадала инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Удары нанесли высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотниками.

Ранее сообщалось, что российские войска с помощью беспилотника «Герань-2 Сикер» ликвидировали газораспределительную станцию в Черниговской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Ягодкин Дмитрий
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