Минобороны сообщило о массированном ударе по военным объектам на Украине

Как уточнили в ведомстве, в результате были поражены предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области. Также пострадала инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Удары нанесли высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотниками.

Ранее сообщалось, что российские войска с помощью беспилотника «Герань-2 Сикер» ликвидировали газораспределительную станцию в Черниговской области, передает «Радиоточка НСН».

