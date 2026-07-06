Силы ПВО за ночь сбили 519 украинских БПЛА

По данным ведомства, беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской области.

Также беспилотники ликвидировали в небе над Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ленинградской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым. Кроме того, БПЛА сбили над акваторией Азовского моря.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли массированный удар по объектам ВПК и ТЭК в Киеве, передает «Радиоточка НСН».

