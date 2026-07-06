Володин: Число оснований для выдворения мигрантов намерены увеличить до 45

Госдума планирует на текущей неделе рассмотреть законопроект, который расширит перечень основания для выдворения мигрантов с 22 административных правонарушений до 45. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе «Макс».

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Он уточнил, что перечень правонарушений дополнят дискриминацией - нарушением прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста, отношения к религии и прочего.

Как добавил Володин, принятие инициативы поспособствует повышению общественной безопасности в стране, а также позволит навести порядок в миграционной сфере.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России необходимо принять меры в отношении родителей мигрантов, чьи дети находятся в стране незаконно и не посещают детский сад или школу, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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