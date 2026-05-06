Кавазашвили и Пономарев поспорили о победителе в дерби «Спартак» – ЦСКА
Победа будет за московским «Спартаком», заявил НСН Анзор Кавазашвили, но Владимир Пономарев поставил на ЦСКА.
ЦСКА уже ничего не поможет одержать победу в кубке России, рассказал ветеран «Спартака», экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в беседе с НСН.
6 мая состоится финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся «Спартак» и ЦСКА. Игра пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Кавазашвили выразил уверенность в победе хозяев.
«Мы сегодня будем победителями. ЦСКА уже ничего не спасет — у них полный психологический развал в команде. Об этом говорит экстренное увольнение главного тренера. Сегодня можно ожидать от судей всего, что угодно. Я всегда говорил о том, что кое-что в судействе надо менять, но, к сожалению, мой авторитет тут никакой роли не играет. Со стороны болельщиков никаких провокаций я не жду. “Спартак” всегда организовывает игры очень четко — даже муха не пролетит», — отметил он.
В свою очередь, легенда ЦСКА Владимир Пономарев понадеялся в разговоре с НСН на триумф «армейцев» в вечерней игре.
«Армейцы с тренером Фабио Челестини все время находились под каким-то гнетом. Они уходили с поля с потухшими глазами и не знали, что на поле делать и как играть в футбол. Все были закомплексованы: это нужно, это нельзя, а это можно, но футбол — это импровизация. Конечно, назначение временного тренера — это рискованный поступок, но если ребят не трогать, то они заиграют в настоящий футбол. Они уже раскрепостились сейчас. ЦСКА даст бой “Спартаку” и сыграет в свою игру. К тому же, “Спартак” может дать осечку, у них безобразная оборона. Полный стадион тут ни на что не повлияет — игроки этого не замечают в моменте игры», — указал он.
