«Спартак» победил «Ахмат» в матче 25-го тура РПЛ
Московский «Спартак» разгромно обыграл грозненский «Ахмат» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.
Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Голы у «Спартака» забили Эсекиэль Барко (21-я минута), Маркиньос Коста (28-я) и Жедсон Фернандеш (39-я). У «Ахмата» единственный мяч на 41-й минуте забил Максим Самородов.
После этой победы «Спартак» набрал 45 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 31 очком занимает девятое место. Лидирует петербургский «Зенит» с 55 очками.
В 26-м туре «Спартак» 23 апреля примет дома «Краснодар», а «Ахмат» в тот же день сыграет на выезде с калининградской «Балтикой», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Тигр выпрыгнул из манежа во время циркового представления в Ростове-на-Дону
- Адам Кадыров получил новую медаль
- Иран еще не принял решение об отправке делегации на переговоры с США
- Певец Григорий Лепс хочет усыновить детей из детского дома
- Уроки и цензура: Светлана Бондарчук раскрыла секреты новой книги
- Эстония вслед за Литвой и Латвией не пустит самолет Фицо на Парад Победы
- «Индустрия только зарождается»: Бондарчук оценила образы российских звезд на красных дорожках
- «Спартак» стал самым убыточным клубом РПЛ в 2025 году
- «Зенит» обыграл «Динамо» Махачкала и вышел на первое место в РПЛ