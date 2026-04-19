«Спартак» победил «Ахмат» в матче 25-го тура РПЛ

Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Голы у «Спартака» забили Эсекиэль Барко (21-я минута), Маркиньос Коста (28-я) и Жедсон Фернандеш (39-я). У «Ахмата» единственный мяч на 41-й минуте забил Максим Самородов.

После этой победы «Спартак» набрал 45 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 31 очком занимает девятое место. Лидирует петербургский «Зенит» с 55 очками.

В 26-м туре «Спартак» 23 апреля примет дома «Краснодар», а «Ахмат» в тот же день сыграет на выезде с калининградской «Балтикой», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».