Москалькова сообщила о переговорах по новому обмену пленными с Украиной
6 мая 202612:43
Юлия Савченко
Россия ведет переговоры об очередном обмене пленными с Украиной. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает ТАСС.
«Сегодня Минобороны и спецслужбы в ежедневном режиме ведут переговоры об организации очередного обмена военнопленными», - сообщила она.
Кроме того, по словам омбудсмена, обсуждается вопрос возвращения репрессированных на Украине граждан РФ.
В конце апреля Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «193 на 193». Посредниками при обмене выступили США и ОАЭ.
