В Омской области 14 детей и педагог пострадали из-за утечки газа

Утечка природного газа произошла во время работ на газопроводе в Таре в Омской области. Об этом сообщил глава региона Виталий Хоценко.

Инцидент произошел недалеко от ИТ-клуба, где в это время на экскурсии находилась группа школьников, пишет RT.

«Ребят оперативно эвакуировали, им оказывается необходимая медицинская помощь. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает», - написал губернатор в Telegram-канале.

Как рассказала старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова в беседе с ТАСС, после ЧП за медицинской помощью обратились педагог и 14 детей. Семь ребят уже отпустили домой.

Ранее в Миассе Челябинской области произошла утечка паров газовоздушной смеси из бытового газового баллона в квартире жилого дома, в результате прогремел взрыв. Обошлось без пострадавших.

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
