Иран получил от России более 325 тонн гумпомощи за время конфликта с США

Россия за время военных действий между Ираном, США и Израилем доставила в исламскую республику более 325 тонн гуманитарной помощи. Об этом рассказал глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

«Россия в координации с нашим послом в Москве доставила более 325 тонн лекарств наземным путем, которые сразу же были распределены между медицинскими учреждениями», - цитирует Коливанда ТАСС.

Кроме того, глава общества указал, что гуманитарную помощь Ирану предоставили Турция и Ирак. В частности, Турция благодаря пожертвованию в $40 тысяч от одного из граждан передала 50 генераторов для иранских центров экстренной помощи.

Ранее Российский Красный Крест направил Ирану пять тонн гумпомощи, в том числе медицинские изделия и средства первой необходимости.

ФОТО: РИА Новости
