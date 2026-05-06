Баня и купель: Как фитнес-клубы конкурируют с онлайн-тренировками
Мария Лыткина заявила НСН, что фитнес-клубы не фиксируют оттока посетителей из-за перехода в онлайн.
Онлайн-тренировки составляют конкуренцию обычными фитнес-клубам, которые ищут новые пути привлечения потребителей, заявила генеральный директор сети семейных фитнес-клубов «ДОНСПОРТ», руководитель представительства Национального фитнес-сообщества в Москве Мария Лыткина в пресс-центре НСН.
«Онлайн-тренировки набирают обороты, многие переходят на такой формат. Это классная альтернатива дорогому фитнес-клубу. Но мы большого оттока на этом фоне не видим, так как многие ходят именно на тренажеры, а онлайн-формат очень ограниченный. Фитнес-клубы также делают ставку на разнообразные групповые программы. Самый выгодный формат сегодня – это рекурретные фитнес-клубы. Сегодня есть запрос на бани, купели, хамам и так далее. Такие центры берут именно объемами. Рекуррентные фитнес-клубы работают по модели подписки, где оплата списывается ежемесячно», - рассказала она.
Фитнес-клубы получили 25% отказов от абонемента из-за «дороговизны» в этом году, заявила генеральный директор сети семейных фитнес-клубов «ДОНСПОРТ», руководитель представительства Национального фитнес-сообщества в Москве Мария Лыткина в пресс-центре НСН.
Горячие новости
- ВС РФ нанесли удар по складам горючего ВСУ
- Иран получил от России более 325 тонн гумпомощи за время конфликта с США
- Вечеринки и друзья: На какие хитрости идут фитнес-клубы для удержания клиентов
- Актер Джон Малкович стал гражданином Хорватии
- Подозрительные скидки: Как выбрать надежный фитнес-клуб
- Москалькова сообщила о переговорах по новому обмену пленными с Украиной
- Кавазашвили и Пономарев поспорили о победителе в дерби «Спартак» – ЦСКА
- В Омской области 14 детей и педагог пострадали из-за утечки газа
- Баня и купель: Как фитнес-клубы конкурируют с онлайн-тренировками
- Голикова: Более 70% россиян считают рабочие профессии престижными