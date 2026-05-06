ВС РФ нанесли удар по складам горючего ВСУ
Склады горючего Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также цеха сборки беспилотников самолётного типа, стали целью удара российской армии. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.
В ведомстве уточнили, что удар был нанесён с применением оперативно-тактической авиации, ударных дронов, а также ракетных войск и артиллерии.
«Кроме того, нанесено поражение... пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников в 156 районах», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили об уничтожении в украинском тылу ракетного комплекса IRIS-T, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- ВС РФ нанесли удар по складам горючего ВСУ
- Иран получил от России более 325 тонн гумпомощи за время конфликта с США
- Вечеринки и друзья: На какие хитрости идут фитнес-клубы для удержания клиентов
- Актер Джон Малкович стал гражданином Хорватии
- Подозрительные скидки: Как выбрать надежный фитнес-клуб
- Москалькова сообщила о переговорах по новому обмену пленными с Украиной
- Кавазашвили и Пономарев поспорили о победителе в дерби «Спартак» – ЦСКА
- В Омской области 14 детей и педагог пострадали из-за утечки газа
- Баня и купель: Как фитнес-клубы конкурируют с онлайн-тренировками
- Голикова: Более 70% россиян считают рабочие профессии престижными