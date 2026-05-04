Березуцкий или Игнашевич? Булыкин назвал преемников Челестини в ЦСКА
Настоящий топ-клуб должны возглавлять отечественные специалисты, заявил НСН Дмитрий Булыкин.
Футбольному клубу ЦСКА следовало раньше избавиться от главного тренера, а на смену ему взять своих бывших игроков, а не привозить непонятных иностранцев, рассказал экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в беседе с НСН.
Швейцарский специалист Фабио Челестини покидает ЦСКА. Контракт был расторгнут по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов. Об этом сообщается на официальном сайте команды. Булыкина удивило это решение.
«Непонятно, почему так сделали, потому что еще можно выиграть Кубок России. В такой ситуации нужно или давать закончить сезон, или увольнять после кубковой игры в случае поражения. Такое решение прямо перед игрой может сказаться негативно. С моей точки зрения нельзя так делать перед ответственным матчем, в котором может произойти все, что угодно. Для меня показательной была прошлогодняя история, когда в ЦСКА решили оставить тренера Марио Николича на весну и не убирать его зимой. Он остался и выиграл Кубок, а также занял третье место. Посмотрим, к чему приведет увольнение сейчас. Я считаю, что экс-футболисты Сергей Игнашевич с Василием Березуцким вполне могут вписаться в структуру ЦСКА и хорошо себя проявить. Но я думаю, что руководство опять будет искать какого-то непонятного иностранца. Хотя для меня нет лучше кандидатур, чем Игнашевич и Березуцкий, тем более они “армейцы” в прямом смысле слова. Потом через годик к ним может присоединиться действующий капитан команды Игорь Акинфеев, и у них будет супертренерская плеяда. Так должно быть в красивых топ-клубах», — отметил он.
