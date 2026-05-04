Футбольному клубу ЦСКА следовало раньше избавиться от главного тренера, а на смену ему взять своих бывших игроков, а не привозить непонятных иностранцев, рассказал экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в беседе с НСН.



Швейцарский специалист Фабио Челестини покидает ЦСКА. Контракт был расторгнут по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов. Об этом сообщается на официальном сайте команды. Булыкина удивило это решение.