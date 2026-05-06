Актер Джон Малкович стал гражданином Хорватии
6 мая 202612:51
Юлия Савченко
Американский актер Джон Малкович получил гражданство Хорватии. Об этом сообщил в соцсети Х вице-премьер и министр внутренних дел республики Давор Божинович.
«Всемирно известный актер, оставивший след в кинематографе благодаря многочисленным ролям, взял на себя новую роль и стал гражданином Хорватии», - написал политик.
Гражданство республики предоставили 72-летнему артисту на церемонии 5 мая.
Ранее Малкович рассказывал в интервью о своих хорватских корнях. Его прабабушка и прадед эмигрировали в США из города Озаль в центральной части республики.
Горячие новости
- Для людей со странностями? Бывший судья объяснил пользу и вред от судебного туризма
- ВС РФ нанесли удар по складам горючего ВСУ
- Иран получил от России более 325 тонн гумпомощи за время конфликта с США
- Вечеринки и друзья: На какие хитрости идут фитнес-клубы для удержания клиентов
- Актер Джон Малкович стал гражданином Хорватии
- Подозрительные скидки: Как выбрать надежный фитнес-клуб
- Москалькова сообщила о переговорах по новому обмену пленными с Украиной
- Кавазашвили и Пономарев поспорили о победителе в дерби «Спартак» – ЦСКА
- В Омской области 14 детей и педагог пострадали из-за утечки газа
- Баня и купель: Как фитнес-клубы конкурируют с онлайн-тренировками