Актер Джон Малкович стал гражданином Хорватии

Американский актер Джон Малкович получил гражданство Хорватии. Об этом сообщил в соцсети Х вице-премьер и министр внутренних дел республики Давор Божинович.

СМИ: Борис Гребенщиков получил гражданство Британии

«Всемирно известный актер, оставивший след в кинематографе благодаря многочисленным ролям, взял на себя новую роль и стал гражданином Хорватии», - написал политик.

Гражданство республики предоставили 72-летнему артисту на церемонии 5 мая.

Ранее Малкович рассказывал в интервью о своих хорватских корнях. Его прабабушка и прадед эмигрировали в США из города Озаль в центральной части республики.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:ГражданствоХорватияАктер

Горячие новости

Все новости

партнеры