Голикова: Более 70% россиян считают рабочие профессии престижными
Свыше 70% россиян считают рабочие профессии престижными. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщили в аппарате зампреда правительства.
«В части реализации федерального проекта "Человек труда" отмечается рост доли граждан, считающих рабочие профессии престижными», - указано в сообщении.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в I квартале года доля таких граждан достигла 74%.
В аппарате подчеркнули, что для повышения престижа рабочих профессий в РФ 30 марта открыли прием заявок для региональных этапов конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».
Между тем премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о росте спроса на технических специалистов, который в несколько раз превышает предложение.
