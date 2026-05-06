Голикова: Более 70% россиян считают рабочие профессии престижными

Свыше 70% россиян считают рабочие профессии престижными. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщили в аппарате зампреда правительства.

«В части реализации федерального проекта "Человек труда" отмечается рост доли граждан, считающих рабочие профессии престижными», - указано в сообщении.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в I квартале года доля таких граждан достигла 74%.

В аппарате подчеркнули, что для повышения престижа рабочих профессий в РФ 30 марта открыли прием заявок для региональных этапов конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Между тем премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о росте спроса на технических специалистов, который в несколько раз превышает предложение.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
