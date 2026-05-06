Подозрительные скидки: Как выбрать надежный фитнес-клуб
Мария Лыткина заявила НСН, что скидки в 70% должны настораживать, это означает, что клуб может скоро закрыться.
Выбирать фитнес-клуб нужно с ориентацией на срок работы сети, можно проверить информацию по любому объекту в интернете, заявила генеральный директор сети семейных фитнес-клубов «ДОНСПОРТ», руководитель представительства Национального фитнес-сообщества в Москве Мария Лыткина в пресс-центре НСН.
«Я бы советовала приобретать абонементы в известные сети, которые много лет на рынке. Основным игрокам более 20 лет, это клубы и в Москве, и в регионах. Если вдруг рядом с домом открылся красивый фитнес-клуб нового оператора, всегда можно зайти посмотреть публичную информацию про юридическое лицо, какой капитал у компании. Это может любо потребитель посмотреть, кто учредитель. Надо понимать, что есть себестоимость продукта, бизнес не может работать в убыток. Поэтому скидки в 70% должны настораживать, это означает, что клуб может скоро закрыться. Не может месячная карта в огромный фитнес-клуб с бассейном в центре Москвы стоять семь тысяч рублей», - отметила она.
Онлайн-тренировки составляют конкуренцию обычными фитнес-клубам, которые ищут новые пути привлечения потребителей, заявила генеральный директор сети семейных фитнес-клубов «ДОНСПОРТ», руководитель представительства Национального фитнес-сообщества в Москве Мария Лыткина в пресс-центре НСН.
