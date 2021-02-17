Кафельников оценил шансы на «российский» финал Australian Open

«Есть четыре соперника - Надаль, Циципас, Джокович и Карацев. Фаворитом Медведева назвать, безусловно, нельзя. Шансы на то, чтобы он стал первой ракеткой России - довольно большие. Я думаю, это вопрос времени. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем это случится. Но вместе с тем я очень слабо верю в российский финал Australian Open. Да, есть определенный процент, что это может случиться, но я не оптимистично настроен. Если даже один из ребят дойдет до финала, это уже будет большим достижением. Джокович - первый претендент, нельзя сбрасывать со счетов того же Надаля. Даниил, думаю, третий фаворит. Он уже в той стадии, когда не нужно задумываться, фаворит ты или не фаворит, а просто нужно играть и показывать все, на что ты способен», - заключил Кафельников.

Успех позволил 25-летнему российскому теннисисту по итогам турнира войти в топ-3 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. В случае, если Медведев одержит победу на Australian Open, то поднимется на вторую строчку в рейтинге.

Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира серб Новак Джокович.