Кафельников оценил шансы на «российский» финал Australian Open

Заслуженный мастер спорта России в эфире НСН поставил Даниила Медведева на третье место в списке фаворитов в чемпионате Австралии.

Теннисист Даниил Медведев обыграл в российском дерби Андрея Рублева в трех сетах в рамках турнира «Большого шлема» в Австралии.

В результате Медведев впервые в карьере сыграет в полуфинале Australian Open. За выход в финал россиянин поспорит с победителем поединка Рафаэль Надаль — Стефанос Циципас.

Российский теннисист, заслуженный мастер спорта России Евгений Кафельников в эфире НСН заявил, что шанс сразиться в финале Australian Open у Медведева есть, хоть и небольшой.

Кафельников осудил неспортивное поведение Джоковича

«Есть четыре соперника - Надаль, Циципас, Джокович и Карацев. Фаворитом Медведева назвать, безусловно, нельзя. Шансы на то, чтобы он стал первой ракеткой России - довольно большие. Я думаю, это вопрос времени. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем это случится. Но вместе с тем я очень слабо верю в российский финал Australian Open. Да, есть определенный процент, что это может случиться, но я не оптимистично настроен. Если даже один из ребят дойдет до финала, это уже будет большим достижением. Джокович - первый претендент, нельзя сбрасывать со счетов того же Надаля. Даниил, думаю, третий фаворит. Он уже в той стадии, когда не нужно задумываться, фаворит ты или не фаворит, а просто нужно играть и показывать все, на что ты способен», - заключил Кафельников.

Успех позволил 25-летнему российскому теннисисту по итогам турнира войти в топ-3 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. В случае, если Медведев одержит победу на Australian Open, то поднимется на вторую строчку в рейтинге.

Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:МедведевБольшой Теннис
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры