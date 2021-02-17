Теннисист Медведев попал в топ-3 рейтинга АТР

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева со счетом 7:5, 6:3, 6:2 и вышел в полуфинал Australian Open — 2021. Встреча, прошедшая в Мельбурне, продлилась 2 часа 7 минут.

Успех позволил 25-летнему российскому теннисисту по итогам турнира войти в топ-3 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В случае, если он одержит победу на Australian Open, то поднимется на вторую строчку в рейтинге.

Российские теннисисты установили исторический рекорд на Australian Open

Даниил Медведев в третий раз добрался до полуфинала турнира «Большого шлема» и впервые на Australian Open, пишет «Газета.ру».

За выход в финал россиянин сразится с победителем поединка Рафаэль Надаль — Стефанос Циципас, которые сыграют в среду.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Теннис
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