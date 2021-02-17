Теннисист Медведев попал в топ-3 рейтинга АТР

Даниил Медведев в третий раз добрался до полуфинала турнира «Большого шлема» и впервые на Australian Open, пишет «Газета.ру».

За выход в финал россиянин сразится с победителем поединка Рафаэль Надаль — Стефанос Циципас, которые сыграют в среду.



