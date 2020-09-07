Кафельников осудил неспортивное поведение Джоковича
Бывший российский теннисист Евгений Кафельников заявил НСН, что снятие первой ракетки мира Новака Джоковича с US Open вполне оправдано.
Первая ракетка мира, теннисист из Сербии Новак Джокович дисквалифицирован на Открытом чемпионате США по теннису US Open за неспортивное поведение. Он снят с турнира и лишен всех рейтинговых очков, заработанных в этом турнире, после того, как попал мячом в линейного судью.
Решение о дисквалификации принято абсолютно правильно, в соответствии с регламентом, заявил в эфире НСН российский теннисист, заслуженный мастер спорта России Евгений Кафельников.
«Главный судья принял абсолютно правильное решение. Тут даже спорить не о чем. Много раз я сталкивался с подобными случаями. Три года назад канадский теннисист попал в судью, который сидел на вышке – моментальная дисквалификация. Всегда неспортивное поведение решалось дисквалификацией. Тут ничего даже не зависит от твоего статуса первой ракетки мира или двести первой. Для всех регламент один и тот же и правила для всех одинаковые. Здесь даже нет прецедента, чтобы как-то обсуждать это решение: оно абсолютно нормальное и правильное», - считает теннисист.
Novak Djokovic (-125), the #1 seed in the tournament just got defaulted from the US Open after hitting the line judge in the neck pic.twitter.com/dvJQgLPFfA— Barstool Bets (@barstoolbets) September 6, 2020
Кафельников подчеркнул, что любое неспортивное поведение может привести к серьезным травмам.
«Нужно себя контролировать, потому что последствия могли быть плачевными для человека, в которого попал мяч, он мог угодить в глаз, например», - добавил он.
Позднее Джокович сообщил в инстаграме, что с судьей все в порядке. Он также написал, что это была случайность. Серб извинился перед судьей, организаторами турнира и перед болельщиками, а также выразил надежду, что произошедшее станет для него хорошим уроком.
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