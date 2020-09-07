Кафельников осудил неспортивное поведение Джоковича

Бывший российский теннисист Евгений Кафельников заявил НСН, что снятие первой ракетки мира Новака Джоковича с US Open вполне оправдано. 

Первая ракетка мира, теннисист из Сербии Новак Джокович дисквалифицирован на Открытом чемпионате США по теннису US Open за неспортивное поведение. Он снят с турнира и лишен всех рейтинговых очков, заработанных в этом турнире, после того, как попал мячом в линейного судью.

Решение о дисквалификации принято абсолютно правильно, в соответствии с регламентом, заявил в эфире НСН российский теннисист, заслуженный мастер спорта России Евгений Кафельников.

«Главный судья принял абсолютно правильное решение. Тут даже спорить не о чем. Много раз я сталкивался с подобными случаями. Три года назад канадский теннисист попал в судью, который сидел на вышке – моментальная дисквалификация. Всегда неспортивное поведение решалось дисквалификацией. Тут ничего даже не зависит от твоего статуса первой ракетки мира или двести первой. Для всех регламент один и тот же и правила для всех одинаковые. Здесь даже нет прецедента, чтобы как-то обсуждать это решение: оно абсолютно нормальное и правильное», - считает теннисист.

Кафельников подчеркнул, что любое неспортивное поведение может привести к серьезным травмам.

«Нужно себя контролировать, потому что последствия могли быть плачевными для человека, в которого попал мяч, он мог угодить в глаз, например», - добавил он.

Позднее Джокович сообщил в инстаграме, что с судьей все в порядке. Он также написал, что это была случайность. Серб извинился перед судьей, организаторами турнира и перед болельщиками, а также выразил надежду, что произошедшее станет для него хорошим уроком.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Большой Теннис
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры