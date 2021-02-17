Теннисист Медведев впервые вышел в полуфинал Australian Open
17 февраля 202109:48
Теннисист Даниил Медведев обыграл в российском дерби Андрея Рублева в трех сетах в рамках турнира «Большого шлема» в Австралии со счётом 7:5, 6:3, 6:2.
В результате Медведев впервые в карьере сыграет в полуфинале Australian Open. За выход в финал россиянин поспорит с победителем поединка Рафаэль Надаль — Стефанос Циципас. Эта пара сыграет сегодня.
Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира серб Новак Джокович.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 233 / сут.
Умерли
80 979+459 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+17 627 / сут.
- Суд признал экс-губернатора Хабаровского края Ишаева виновным в растрате
- Начальника СИЗО в Иркутске уволили из-за избиений заключенных
- Секретный экспорт из России сократился на 16% в 2020 году
- ФСБ задержала 19 исламистов на юге России
- Теннисист Медведев впервые вышел в полуфинал Australian Open
16 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru