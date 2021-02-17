Теннисист Медведев впервые вышел в полуфинал Australian Open

Теннисист Даниил Медведев обыграл в российском дерби Андрея Рублева в трех сетах в рамках турнира «Большого шлема» в Австралии со счётом 7:5, 6:3, 6:2.

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В результате Медведев впервые в карьере сыграет в полуфинале Australian Open. За выход в финал россиянин поспорит с победителем поединка Рафаэль Надаль — Стефанос Циципас. Эта пара сыграет сегодня.

Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира серб Новак Джокович.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Теннис
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