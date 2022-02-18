Кабаева увидела заговор в деле Валиевой
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева считает, что задержка с проверкой допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой могла быть спланирована, чтобы отобрать золото у российских фигуристов в командном турнире.
«Почему нужно было ждать до того момента, когда Валиева выступила в команде и завоевала золотую медаль?», - сказала Кабаева в разговоре с ТАСС.
Также она отметила, что если бы WADA сделала это до Олимпиады, то тогда бы Валиеву заменили и команда все равно выиграла бы золотую медаль. Кабаева подчеркнула, что на данный момент уже есть повод передать ее награду второму месту.
Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с НСН заявила, что если Спортивный арбитражный суд (CAS) примет решение отстранить на месяц фигуристку Камилу Валиеву от Олимпиады за допинг, то медаль по праву будет положена спортсменке, так как наказание назначается с момента выявления компонента.
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