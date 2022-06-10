Из футбольного симулятора Pro Evolution Soccer уберут российские команды

Японский производитель видеоигр компания Konami заявила о прекращении сотрудничества с Российской Премьер-лигой и любой другой деятельности на территории РФ, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Это означает, что российских команд больше не будет в футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer.

«Прежний контракт РПЛ с Konami истек с окончанием сезона 2021/22, и он не будет продлён», — говорится в сообщении.

Rockstar Games прекратила продажи игр в России

Как отмечается, российский футбольный чемпионат был представлен в игре Pro Evolution Soccer, начиная с 2019 года.

В апреле этого года другой известный производитель спортивных симуляторов, компания EA Sports удалила из игры FIFA 22, все российские клубы и сборные.

Ранее исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил, что российская индустрия видеоигр на фоне западных санкций столкнулась с рядом проблем.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЯпонияФутболРоссияКомпьютерные Игры
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