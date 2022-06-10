Из футбольного симулятора Pro Evolution Soccer уберут российские команды
Японский производитель видеоигр компания Konami заявила о прекращении сотрудничества с Российской Премьер-лигой и любой другой деятельности на территории РФ, сообщает газета «Спорт-Экспресс».
Это означает, что российских команд больше не будет в футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer.
«Прежний контракт РПЛ с Konami истек с окончанием сезона 2021/22, и он не будет продлён», — говорится в сообщении.
Как отмечается, российский футбольный чемпионат был представлен в игре Pro Evolution Soccer, начиная с 2019 года.
В апреле этого года другой известный производитель спортивных симуляторов, компания EA Sports удалила из игры FIFA 22, все российские клубы и сборные.
Ранее исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил, что российская индустрия видеоигр на фоне западных санкций столкнулась с рядом проблем.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 774 / сут.
Умерли
380 тыс.+77 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 297 / сут.
- Россия выходит из Всемирной туристской организации
- Из футбольного симулятора Pro Evolution Soccer уберут российские команды
- Байден назвал операцию на Украине причиной роста цен
- СМИ: в небе над Севастополем уничтожен неизвестный объект
- СМИ: В России заморозили проект выдачи цифровых паспортов
- На севере Крыма до 25 июня продлен уровень террористической опасности
- «Это фейк!» В «Альфа-Групп» опровергли информацию об украинском гражданстве Фридмана
- МИД Эстонии вызвал посла РФ в связи с высказыванием Путина о Нарве
- Более 28 тысяч домов повреждены ураганом на юге Мексике
- Дуров объявил о запуске Telegram Premium в июне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru