Из футбольного симулятора Pro Evolution Soccer уберут российские команды

Японский производитель видеоигр компания Konami заявила о прекращении сотрудничества с Российской Премьер-лигой и любой другой деятельности на территории РФ, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Это означает, что российских команд больше не будет в футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer.

«Прежний контракт РПЛ с Konami истек с окончанием сезона 2021/22, и он не будет продлён», — говорится в сообщении.