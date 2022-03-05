Rockstar Games прекратила продажи игр в России

Американская компания Rockstar Games, разработчик серии игр GTA, Max Payne и Red Dead Redemption остановила продажу своей продукции на территории России. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

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По данным источника, при попытке купить любую из представленных на сайте компании игр появляется оповещение о том, что продукция недоступна для продажи в регионе.

При этом отмечается, что официальных заявлений организации о прекращении продаж на территории России не было.

Ранее СМИ сообщили, что разработчик World of Warcraft и Call of Duty приостановил продажи игр в РФ.

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ФОТО: Сайт Минобороны РФ
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