Rockstar Games прекратила продажи игр в России

По данным источника, при попытке купить любую из представленных на сайте компании игр появляется оповещение о том, что продукция недоступна для продажи в регионе.

При этом отмечается, что официальных заявлений организации о прекращении продаж на территории России не было.

Ранее СМИ сообщили, что разработчик World of Warcraft и Call of Duty приостановил продажи игр в РФ.

