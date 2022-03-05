Rockstar Games прекратила продажи игр в России
Американская компания Rockstar Games, разработчик серии игр GTA, Max Payne и Red Dead Redemption остановила продажу своей продукции на территории России. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.
По данным источника, при попытке купить любую из представленных на сайте компании игр появляется оповещение о том, что продукция недоступна для продажи в регионе.
При этом отмечается, что официальных заявлений организации о прекращении продаж на территории России не было.
Ранее СМИ сообщили, что разработчик World of Warcraft и Call of Duty приостановил продажи игр в РФ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,9 млн+86 769 / сут.
Умерли
356 тыс.+750 / сут.
Выздоровели
14,4 млн+156 тыс. / сут.
- «Аэрофлот» с 8 марта приостановит все зарубежные рейсы
- Действие QR-кодов отменят в Крыму
- «Одноклассники» запустили нейросеть для борьбы с агрессивными комментариями
- Вузам РФ рекомендовано усилить меры безопасности
- Rockstar Games прекратила продажи игр в России
- В Раде заявили об убийстве СБУ члена делегации Украины на переговорах с РФ
- В МИД Турции допустили эвакуацию турок из Украины через Россию
- Росавиация назвала страны, через которые можно вернуться в Россию
- Росавиация призвала прекратить полеты за рубеж самолётов РФ в иностранном лизинге
- La Nazione: На виллу экс-депутата ГД Савченко наложили арест в Тоскане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru