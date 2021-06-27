Италия победила в овертайме Австрию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Основное время матча завершилось вничью 0:0. Более того, в середине второго тайма судья дважды прибегал к системе VAR, отменив гол Австрии и не назначив пенальти в ворота итальянцев.

В овертайме «скуадра адзурра» смогла забить два мяча. Казалось, голы Федерико Кьезы (95 минута) и Маттео Пессины (105 минута) сняли вопрос о победителе, однако за 4 минуты до конца дополнительного времени Саша Калайджич красивым ударом головой в падении возродил интригу и прервал 11-матчевую «сухую» серию сборной Италии.

Тем не менее, команда Роберто Манчини смогла удержать победный счет и вышла в четвертьфинал, где соперником итальянцев будет победитель матча Бельгия – Португалия.

Сборной Италии также удалось довести свою беспрецедентную беспроигрышную серию до 31 матча.

В другом матче 1/8 финала Евро-2020, состоявшемся в субботу, Дания разгромила Уэльс со счетом 4:0.

