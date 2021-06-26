Дания разгромила Уэльс и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Каспер Дольберг стал первым датчанином с 2012 года, сумевшим сделать дубль.

Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл перед игрой вручил соперникам футболку с номером и именем футболиста сборной Дании Кристиана Эриксена, а также пожеланиями игроков здоровья своему полузащитнику.

По итогам матча датская сборная в четвертьфинале Евро-2021 сыграет с победителем матча между сборными Нидерландов и Чехии. Игра 1/4 финала состоится 3 июля в Баку в 19:00 (мск).

Ранее полузащитник сборной России по футболу Роман Зобнин извинился за свою ошибку в матче со сборной Дании на Чемпионате Европы-2020. Во втором тайме Зобнин отдал неточный пас, и этим воспользовался отправивший мяч в ворота сборной России Юссуф Поульсен.

