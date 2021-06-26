Дания разгромила Уэльс и вышла в четвертьфинал Евро-2020
Сборная Дании по футболу в матче 1/8 финала Чемпионата Европы победила команду Уэльса со счетом 4:0. Игра состоялась в Амстердаме.
Голы – на счету датчан Каспера Дольберга (на 27-ой и 48-ой минутах), а также Йоакима Меле (88 минута) и Мартина Брейтуэйта (90+6 минут).
Каспер Дольберг стал первым датчанином с 2012 года, сумевшим сделать дубль.
Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл перед игрой вручил соперникам футболку с номером и именем футболиста сборной Дании Кристиана Эриксена, а также пожеланиями игроков здоровья своему полузащитнику.
По итогам матча датская сборная в четвертьфинале Евро-2021 сыграет с победителем матча между сборными Нидерландов и Чехии. Игра 1/4 финала состоится 3 июля в Баку в 19:00 (мск).
Ранее полузащитник сборной России по футболу Роман Зобнин извинился за свою ошибку в матче со сборной Дании на Чемпионате Европы-2020. Во втором тайме Зобнин отдал неточный пас, и этим воспользовался отправивший мяч в ворота сборной России Юссуф Поульсен.
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