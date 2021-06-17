Италия досрочно вышла в плей-офф Евро-2020
Сборная Италии разгромила Швейцарию в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу и раньше всех команд вышла в плей-офф турнира.
Матч проходил в Риме и завершился со счетом 3:0 в пользу итальянских футболистов. Авторами голов стали Мануэль Локателли на 26-й и 52-й минутах, а также Чиро Иммобиле (89).
Сборная Италии по итогам двух туров набрала 6 баллов, она лидирует в турнирной таблице группы А. За ней идет команда Уэльса с 4 баллами, на третьем месте находятся швейцарцы с 1 баллом. Замыкают таблицу турецкие футболисты, им не удалось набрать очки.
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