Италия досрочно вышла в плей-офф Евро-2020

Сборная Италии разгромила Швейцарию в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу и раньше всех команд вышла в плей-офф турнира.

Матч проходил в Риме и завершился со счетом 3:0 в пользу итальянских футболистов. Авторами голов стали Мануэль Локателли на 26-й и 52-й минутах, а также Чиро Иммобиле (89).

Сборная Италии по итогам двух туров набрала 6 баллов, она лидирует в турнирной таблице группы А. За ней идет команда Уэльса с 4 баллами, на третьем месте находятся швейцарцы с 1 баллом. Замыкают таблицу турецкие футболисты, им не удалось набрать очки.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ИталияЧемпионат Европы 2020Футбол
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