Первая чемпионка мира из России высказалась о будущем Валиевой

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская положительно оценила новость о планах Камилы Валиевой возобновить карьеру после дисквалификации. В интервью «Газете.Ru» она подчеркнула, что фигуристке предстоит преодолеть серьезные трудности.

По словам Бутырской, у Валиевой хорошие отношения с Татьяной Навкой, в шоу которой она часто выступала. При этом экс-чемпионка отметила, что работа с Этери Тутберидзе ранее приносила Валиевой высокие спортивные результаты, и дальнейшее развитие карьеры во многом зависит от выбора наставника.