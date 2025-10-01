Первая чемпионка мира из России высказалась о будущем Валиевой
Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская положительно оценила новость о планах Камилы Валиевой возобновить карьеру после дисквалификации. В интервью «Газете.Ru» она подчеркнула, что фигуристке предстоит преодолеть серьезные трудности.
По словам Бутырской, у Валиевой хорошие отношения с Татьяной Навкой, в шоу которой она часто выступала. При этом экс-чемпионка отметила, что работа с Этери Тутберидзе ранее приносила Валиевой высокие спортивные результаты, и дальнейшее развитие карьеры во многом зависит от выбора наставника.
Валиева отстранена от соревнований до декабря 2025 года по решению CAS, признавшего ее виновной в нарушении антидопинговых правил.
Сейчас ее адвокаты обжалуют вердикт в Верховном суде Швейцарии, утверждая, что WADA скрыло показания эксперта, не подтвердившие вину спортсменки, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Макрон: ЕС наращивает возможности в сфере дронов и противодроновой обороны
- От Кончаловского до Козловского: Какие сериалы смотреть в октябре
- Названы приложения для экстренной очистки памяти телефона
- Первая чемпионка мира из России высказалась о будущем Валиевой
- В Белгородской области при атаках ВСУ загорелись автомобили и дома
- В Канаде один человек погиб при стрельбе в кофейне
- Губернатор Курской области предупредил о риске топливного ажиотажа
- Автоэксперт объяснил, как обезопасить себя при покупке автомобиля с пробегом
- СК направил в суд дело о хищении имущества Минобороны
- В Дагестане при взрыве газа в кафе пострадали четыре человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru