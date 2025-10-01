Первая чемпионка мира из России высказалась о будущем Валиевой

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская положительно оценила новость о планах Камилы Валиевой возобновить карьеру после дисквалификации. В интервью «Газете.Ru» она подчеркнула, что фигуристке предстоит преодолеть серьезные трудности.

По словам Бутырской, у Валиевой хорошие отношения с Татьяной Навкой, в шоу которой она часто выступала. При этом экс-чемпионка отметила, что работа с Этери Тутберидзе ранее приносила Валиевой высокие спортивные результаты, и дальнейшее развитие карьеры во многом зависит от выбора наставника.

Роднина отказалась считать Валиеву спортсменкой

Валиева отстранена от соревнований до декабря 2025 года по решению CAS, признавшего ее виновной в нарушении антидопинговых правил.

Сейчас ее адвокаты обжалуют вердикт в Верховном суде Швейцарии, утверждая, что WADA скрыло показания эксперта, не подтвердившие вину спортсменки, передает «Радиоточка НСН».

