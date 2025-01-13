Всемирная федерация керлинга продлила отстранение российских спортсменов

В Совете организации отметили, что следят за действиями других спортивных организаций в связи с конфликтом на Украине, а также связанных с возможным возвращением россиян и белоруссов к соревнованиям.

«Совет оставляет за собой право пересмотреть свое решение в случае необходимости», - сказано в сообщении.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским конькобежцам участвовать в международных турнирах и квалификации на Олимпиаду в нейтральном статусе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

