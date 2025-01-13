Всемирная федерация керлинга продлила отстранение российских спортсменов

Отстранение кёрлингистов из России и Белоруссии продлено до конца сезона-2024/25. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной федерации кёрлинга.

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В Совете организации отметили, что следят за действиями других спортивных организаций в связи с конфликтом на Украине, а также связанных с возможным возвращением россиян и белоруссов к соревнованиям.

«Совет оставляет за собой право пересмотреть свое решение в случае необходимости», - сказано в сообщении.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским конькобежцам участвовать в международных турнирах и квалификации на Олимпиаду в нейтральном статусе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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