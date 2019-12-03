Как поясняет Inside the games, такое решение было принято в связи с предстоящими акциями протеста, которые пройдут в Париже. Пятого декaбря пройдет зaбaстовкa против проектa пенсионной реформы, в которой примут учaстие железнодорожники, сотрудники aвиaкомпаний, студенты, а также преподаватели, пишет Газета.ру. Уточняется, что это может стать причиной транспортного коллапса.

Заседание исполкома WADA запланировано на 9 декабря. На нем будет рассмотрен вопрос о статусе Российского антидопингового агентства (РУСАДА), уточняет RT.

Ранее в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему «Убьет ли WADA российский спорт?». Заслуженный тренер России по легкой атлетике Алексей Иванов в эфире НСН призвал российское спортивное руководство перестать подчиняться канадско-американской мафии – WADA.

