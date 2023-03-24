Исполком УЕФА обсудит исключение сборной Белоруссии из отбора на Евро-2024
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 4 апреля обсудит исключение белорусской сборной из квалификационного турнира Евро-2024. Об этом сообщает немецкое издание Sportschau.
Исполком УЕФА обсудит ситуацию с представителями Белоруссии. В организации заявили, что «внимательно следят за тревожными событиями».
Белорусской сборной разрешено участвовать в турнирах УЕФА. Однако она должна выступать без зрителей и за пределами страны.
Российский футбольный союз (РФС) на ближайшем заседании исполкома не собирается обсуждать вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола, передает НСН.
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