Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Российского футбольного союза
Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Российского футбольного союза (РФС), так как она была подана несвоевременно, сообщает ТАСС.
Речь идёт о попытке РФС оспорить решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по отстранению российской сборной и российских клубов от международных турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В суде указали, что на подачу апеляции отводится 30 дней, однако РФС не уложился в отведенные сроки.
«Апелляция была подана несвоевременно и, следовательно, не может быть рассмотрена. Поэтому судья объявил обращение недопустимым», - говорится в решении суда.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) окончательно отклонил апелляцию российских клубов по возможности иностранных игроков и тренеров в одностороннем порядке приостанавливать контракты, сообщает НСН.
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