Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Российского футбольного союза

Речь идёт о попытке РФС оспорить решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по отстранению российской сборной и российских клубов от международных турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В суде указали, что на подачу апеляции отводится 30 дней, однако РФС не уложился в отведенные сроки.

«Апелляция была подана несвоевременно и, следовательно, не может быть рассмотрена. Поэтому судья объявил обращение недопустимым», - говорится в решении суда.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) окончательно отклонил апелляцию российских клубов по возможности иностранных игроков и тренеров в одностороннем порядке приостанавливать контракты, сообщает НСН.