Трамп прибыл в Саудовскую Аравию
13 мая 202510:58
Президент США Дональд Трамп во вторник прибыл в Саудовскую Аравию. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
Визит политика проходит в рамках его поездки в страны Персидского залива, отмечает RT. Он запланирован на 13-16 мая, американский лидер посетит также Катар и ОАЭ.
Отмечается, что это первая зарубежная поездка Трампа после его избрания президентом США на второй срок.
Ранее Дональд Трамп заявил о возможности прибыть в Стамбул 15 мая на ожидающиеся переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru