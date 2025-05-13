Трамп прибыл в Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп во вторник прибыл в Саудовскую Аравию. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Визит политика проходит в рамках его поездки в страны Персидского залива, отмечает RT. Он запланирован на 13-16 мая, американский лидер посетит также Катар и ОАЭ.

Отмечается, что это первая зарубежная поездка Трампа после его избрания президентом США на второй срок.

Ранее Дональд Трамп заявил о возможности прибыть в Стамбул 15 мая на ожидающиеся переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

