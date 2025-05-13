СМИ: ЕС хочет 14 мая согласовать новый пакет санкций против России

Евросоюз планирует окончательно согласовать 17-й пакет санкций в отношении России в среду, 14 мая. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, накануне представители 27 стран сообщества «в значительной степени» согласовали новые ограничения.

В среду в ЕС намерены окончательно согласовать новый пакет антироссийских санкций. На следующей неделе его смогут одобрить министры иностранных дел государств союза.

Ранее в правительстве Германии заявили о подготовке дополнительных ограничений в отношении России, если «к концу 12 мая» не будет достигнуто прекращение огня на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, подчеркнул, что с Москвой нельзя говорить на языке ультиматумов, напоминает РЕН ТВ.

