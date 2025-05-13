СМИ: США не заработают на сделке с Украиной по минералам еще 10 лет

Утверждается, что разведка и добыча минералов, нефти и газа осложняются политической обстановкой. В публикации выразили сомнение, что инвесторы захотят прийти в нестабильный регион даже после окончания боевых действий и прекращения огня.

Отмечается, что полезные ископаемые на украинской территории трудно добывать. Собеседники FT также уверены, что большая часть месторождений полезных ресурсов либо находится в подконтрольных России областях, либо уже давно истощилась.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил соглашение Украины и США о недрах, напоминает НСН.

