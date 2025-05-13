Украинские дроны атаковали асфальтобетонный завод в Луганске

Три украинских беспилотника самолетного типа ударили по асфальтобетоному заводу в Луганске. Об этом сообщили в правительстве Луганской Народной Республики.

«На производственной площадке произошло возгорание. Спустя менее чем через час еще один беспилотник противника ударил по территории АБЗ», - рассказали власти.

По данным правительства, при атаке были повреждены гражданский транспорт и административное здание завода. Кроме того, фрагменты БПЛА упали вблизи частного сектора.

Ранее управление ФСБ по Донецкой Народной Республике сообщило, что военные перехватили за минувшую неделю 230 дронов ВСУ над Донецком, Макеевкой и Горловкой, напоминает РЕН ТВ.

