Экс-владельца Межпромбанка Пугачева заочно осудили на 14 лет колонии
Тверской суд Москвы приговорил экс-владельца Международного промышленного банка (МПБ) Сергея Пугачева к 14 годам лишения свободы. Он признан виновным по статьям о присвоении в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Отбывать наказание бывший банкир должен в колонии строгого режима.
Пугачев уехал из России в 2011 году, после возбуждения против него первого уголовного дела — о преднамеренном банкротстве МПБ. Позднее обвинение в особо крупной растрате ему было предъявлено заочно, в мае 2014 года его заочно арестовал Басманный райсуд. Экс-банкир обвиняется в хищении из финансовой организации 28,7 млрд рублей, злоупотреблении полномочиями, нанесшем банку ущерб еще на 64,5 млрд рублей.
В конце апреля 2025 года экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина обвинили в создании преступного сообщества, а также в двух эпизодах мошенничества, суд арестовал его на два месяца.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru