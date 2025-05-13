Экс-владельца Межпромбанка Пугачева заочно осудили на 14 лет колонии

Тверской суд Москвы приговорил экс-владельца Международного промышленного банка (МПБ) Сергея Пугачева к 14 годам лишения свободы. Он признан виновным по статьям о присвоении в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Отбывать наказание бывший банкир должен в колонии строгого режима.

Экс-владельца банка «Югра» арестовали по новому делу о мошенничестве

Пугачев уехал из России в 2011 году, после возбуждения против него первого уголовного дела — о преднамеренном банкротстве МПБ. Позднее обвинение в особо крупной растрате ему было предъявлено заочно, в мае 2014 года его заочно арестовал Басманный райсуд. Экс-банкир обвиняется в хищении из финансовой организации 28,7 млрд рублей, злоупотреблении полномочиями, нанесшем банку ущерб еще на 64,5 млрд рублей.

В конце апреля 2025 года экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина обвинили в создании преступного сообщества, а также в двух эпизодах мошенничества, суд арестовал его на два месяца.


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ФОТО: ИТАР-ТАСС / Антон Денисов
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