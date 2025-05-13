Фильм «Иллюзия обмана-3» покажут в российских кинотеатрах

Криминальный триллер «Иллюзия обмана-3» выйдет в официальный российский прокат 13 ноября, сообщила компания «Атмосфера кино», которая выступила дистрибьютором картины в России.

«Догнать Кидман!»: В России покажут фильм-конкурент Серебренникова в Каннах

В новой части франшизы группы иллюзионистов «Четыре всадника» будет работать вместе с молодыми фокусниками. Режиссером ленты выступил Рубен Флейшер, известный зрителям по фильмам «Веном» и «Добро пожаловать в Зомбиленд». К своим ролям вернуться Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дейв Франко, Айла Фишер и Морган Фриман.

Лента «Иллюзия обмана» вышла в 2013 году и заработала в мировом прокате 351 миллинонов долларов. Вторую часть представили в 2016 году, она принесла создателям 334 миллиона долларов сборов.

Ранее сообщалось, что в разработке находится четвертый фильм по франшизе. На данный момент сюжет продолжения не разглашается, также неизвестно, каким будет актерский состав проекта, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КинотеатрФильм

Горячие новости

Все новости

партнеры