Российские туроператоры вывезли из Турции всех «застрявших» туристов

К сегодняшнему дню, как заявили в АТОР, почти 100% путешественников, которые «застряли» в Турции, вернулись в Россию. Туроператоры вывозили своих туристов на дополнительных рейсах Azur Air и Southwind.

За период сбоев в расписании с 6 по 9 мая процент отмен туров составил от 3% до 20% в зависимости от оператора. В АТОР отметили, что работа с каждым туристом, изменившим планы, а также с опоздавшими к началу отпуска из-за задержек рейсов в Турцию, ведется в индивидуальном режиме.

Сейчас 9 из 10 рейсов Turkish Airlines в Москву выполняются по расписанию.

Ранее сообщалось, что пассажиров турецких авиакомпаний начнут штрафовать за оставление своих мест до выключения табло «Пристегните ремни».

