Российские туроператоры вывезли из Турции всех «застрявших» туристов
Российские туроператоры вывезли из Турции всех туристов, вынужденных были задержаться с прошлой недели из-за временного закрытия аэропортов Москвы. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Турецкий перевозчик Turkish Airlines в минувший четверг, 8 мая, отменил все рейсы с курортов Анталья, Бодрум и Даламан в российские города. Рейсы турецкая сторона возобновила в пятницу, 9 мая.
К сегодняшнему дню, как заявили в АТОР, почти 100% путешественников, которые «застряли» в Турции, вернулись в Россию. Туроператоры вывозили своих туристов на дополнительных рейсах Azur Air и Southwind.
За период сбоев в расписании с 6 по 9 мая процент отмен туров составил от 3% до 20% в зависимости от оператора. В АТОР отметили, что работа с каждым туристом, изменившим планы, а также с опоздавшими к началу отпуска из-за задержек рейсов в Турцию, ведется в индивидуальном режиме.
Сейчас 9 из 10 рейсов Turkish Airlines в Москву выполняются по расписанию.
Ранее сообщалось, что пассажиров турецких авиакомпаний начнут штрафовать за оставление своих мест до выключения табло «Пристегните ремни».
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