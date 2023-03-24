РФС не планирует обсуждать вопрос о переходе в Азию на ближайшем заседании исполкома

«31 марта не дедлайн по рабочей группе. Мы просили УЕФА определиться до этой даты. Есть конгресс, который назначен на начало апреля, есть определенный диалог, каждую неделю встречаемся», — сообщил он.

Напомним, УЕФА выступает против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию.

