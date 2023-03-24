РФС не планирует обсуждать вопрос о переходе в Азию на ближайшем заседании исполкома

Российский футбольный союз не будет обсуждать вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола на ближайшем заседании исполкома организации, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на генерального секретаря РФС Максима Митрофанова.

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«31 марта не дедлайн по рабочей группе. Мы просили УЕФА определиться до этой даты. Есть конгресс, который назначен на начало апреля, есть определенный диалог, каждую неделю встречаемся», — сообщил он.

Напомним, УЕФА выступает против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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