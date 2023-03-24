РФС не планирует обсуждать вопрос о переходе в Азию на ближайшем заседании исполкома
Российский футбольный союз не будет обсуждать вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола на ближайшем заседании исполкома организации, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на генерального секретаря РФС Максима Митрофанова.
«31 марта не дедлайн по рабочей группе. Мы просили УЕФА определиться до этой даты. Есть конгресс, который назначен на начало апреля, есть определенный диалог, каждую неделю встречаемся», — сообщил он.
Напомним, УЕФА выступает против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 512 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 759 / сут.
- РФС не планирует обсуждать вопрос о переходе в Азию на ближайшем заседании исполкома
- В США пилот самолета потерял сознание во время рейса
- СМИ: Пхеньян провел испытания новой системы подводного ядерного оружия
- Дания пригласила Nord Stream принять участие в подъеме «объекта» возле «Северных потоков»
- Блинкен рассказал, хватит ли выделенных Конгрессом денег для поддержки Украины
- Роналду установил рекорд по числу матчей за национальные сборные
- Банк России продлил ограничения на вывод средств из страны
- Путин призвал включать в ипотеку расходы на окна, двери и встроенную мебель
- Зеленский пожаловался на отсутствие успехов в поддержке Киева
- Боец «Вагнера» сообщил о нацистской символике на позициях ВСУ в Артемовске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru