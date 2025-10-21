«Зарядиться мотивацией»: В чем интерес россиян к биографии Акинфеева
Автобиография спортсмена всегда интересна своим жизненным путем и новым взглядом на личность, заявила НСН Елена Тарасова.
Многие россияне могут купить автобиографию вратаря футбольного клуба ЦСКА Игоря Акинфеева, чтобы по-новому узнать его и получить заряд мотивации, рассказала нон-фикшн-редактор группы компаний «Литрес» Елена Тарасова в беседе с НСН.
Акинфеев сообщил о скором выходе автобиографии. Книга 39-летнего голкипера под названием «Автобиография самого преданного футболиста в истории мирового футбола» официально поступит в продажу 6 ноября. Тарасова подчеркнула, что такой жанр традиционно интересен россиянам.
«Обычно интерес к биографиям возрастает на фоне событий, связанных с тем или иным героем: выход резонансного фильма, получения премии и других. Что же касается спортивной литературы, такие книги также любимы читателями. Мы отмечаем устойчивый спрос на книги о большом спорте. Читатели обращаются к этим книгам, чтобы лучше узнать путь, который пришлось пройти известным спортсменам, возможно, по-новому взглянуть на их личность и зарядиться мотивацией», — отметила она.
Тарасова добавила, что россияне все же интересуются фитнес-литературой куда больше, поскольку хотят сами стать спортивнее.
«Однако большей популярностью у российских читателей пользуются более прикладные книги про спорт и фитнес. В этой категории в топе продаж с прошлого года держатся следующие издания: “FreshLife28. Как начать новую жизнь в понедельник и не бросить во вторник” Антона Петрякова, “Совершенное тело за 4 часа. Необычное практическое руководство, которое поможет быстро избавиться от лишнего веса, стать сильным и выносливым и наслаждаться жизнью” Тимоти Ферриса и “Метод Эгоскью. Серия мягких упражнений и продуманных растяжек E-CISES для восстановления мышц, связок и суставов” Пита Эгоскью. И здесь мы также можем отметить желание читателей обрести мотивацию на новые свершения и сделать спорт привычкой», — отметила она.
Ранее экс-футболист сборной России по футболу Дмитрий Булыкин предрек автобиографии Акинфеева успех на рынке в разговоре с НСН.
