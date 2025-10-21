Многие россияне могут купить автобиографию вратаря футбольного клуба ЦСКА Игоря Акинфеева, чтобы по-новому узнать его и получить заряд мотивации, рассказала нон-фикшн-редактор группы компаний «Литрес» Елена Тарасова в беседе с НСН.

Акинфеев сообщил о скором выходе автобиографии. Книга 39-летнего голкипера под названием «Автобиография самого преданного футболиста в истории мирового футбола» официально поступит в продажу 6 ноября. Тарасова подчеркнула, что такой жанр традиционно интересен россиянам.