Акинфеев опроверг регистрацию товарного знака «нога бога»
Капитан футбольного клуба ЦСКА, вратарь Игорь Акинфеев заявил в своем Telegram-канале, что не намерен регистрировать товарный знак «нога бога».
Футболист подчеркнул, что ценит свою репутацию и является верующим человеком. «Простите, но — Боже Упаси — не буду свою ногу так называть. Я не сумасшедший, никогда им не был и сходить с ума не планирую», — подчеркнул спортсмен.
Вместе с тем Акинфеев пояснил, что зарегистрировал лишь изображение сейва, ставшего легендарным и много лет являющегося логотипом фонда спортсмена «Страна футбола».
Ранее заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что в РПЦ надеются, что Акинфееву откажут в регистрации товарного знака «нога бога». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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