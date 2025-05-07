Акинфеев опроверг регистрацию товарного знака «нога бога»

Футболист подчеркнул, что ценит свою репутацию и является верующим человеком. «Простите, но — Боже Упаси — не буду свою ногу так называть. Я не сумасшедший, никогда им не был и сходить с ума не планирую», — подчеркнул спортсмен.

Вместе с тем Акинфеев пояснил, что зарегистрировал лишь изображение сейва, ставшего легендарным и много лет являющегося логотипом фонда спортсмена «Страна футбола».

Ранее заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что в РПЦ надеются, что Акинфееву откажут в регистрации товарного знака «нога бога». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

