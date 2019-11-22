Стало известно, кто возглавит Всероссийскую федерацию легкой атлетики
Президент Клуба Истории и Статистики спорта в эфире НСН рассказал, что бывший глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин не сможет вернуться к своим обязанностям.
Независимая организация Athletics Integrity Unit, которая занимается дисциплинарным регулированием в легкой атлетике, отстранила директора Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина от обязанностей. Причиной этому является вмешательства в расследование дела российского прыгуна Данила Лысенко, который подозревается в нарушении антидопинговых правил.
Президент Клуба Истории и Статистики спорта Александр Любимов в беседе с НСН заявил, что Шляхтин не сможет вернуться на пост главы ВФЛА.
«В силу того, что он [Шляхтин] нарушал правила и в деле Лысенко очень много темных, были [поданы] ложные сведения, то, языком дипломатов, Дмитрия Шляхтина объявили персоной нон грата. В этом случае он практически не может руководить легкой атлетикой и нужно, чтобы была какая-то другая персона, другой человек, который будет возглавлять Российскую федерацию легкой атлетики», - пояснил он.
Кроме Шляхтина временно отстранены от своих обязанностей и другие представители ВФЛА, например исполнительный директор Александр Паркин, начальник отдела спортивных программ организации Елена Орлова, антидопинговый координатор Елена Ионникова и тренер Лысенко Евгений Загорулько.
Любимов отметил, что сменит Дмитрия Шляхтина на посту президента Федерации его заместитель Юрий Борзаковский. Однако, это решение будет иметь временный характер – до официальных перевыборов главы Всероссийской федерации легкой атлетики.
«По моим сведениям им будет олимпийский чемпион 2004 года, в настоящее время вице-президент Федерации Юрий Борзаковский. Но это не официальные сведения, а скорее инсайд. Об этом должны объявить сегодня либо в понедельник – вторник. При этом, он будет временно исполнять обязанности, потому что, чтобы сместить Шляхтина официально, нужно провести выборы Федерации. Думаю, что в ближайшее время соберется совещание и, будет объявлен срок переизбрания», - заключил собеседник НСН.
В октябре заявляли, что новый виток допингового скандала может привести к тому, что российская сборная будет отстранена от ближайших летней и зимней Олимпиад. Ранее WADA в очередной раз заподозрила московскую антидопинговую лабораторию в махинациях с анализами спортсменов. Бронзовый призер ЧМ по легкой атлетике, прыгун в высоту Илья Иванюк в эфире НСН заявил, что российским спортсменам, возможно, придется проводить большую часть времени за границей, чтобы иметь возможность выступать на соревнованиях.
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