Стало известно, кто возглавит Всероссийскую федерацию легкой атлетики

Независимая организация Athletics Integrity Unit, которая занимается дисциплинарным регулированием в легкой атлетике, отстранила директора Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина от обязанностей. Причиной этому является вмешательства в расследование дела российского прыгуна Данила Лысенко, который подозревается в нарушении антидопинговых правил.

Президент Клуба Истории и Статистики спорта Александр Любимов в беседе с НСН заявил, что Шляхтин не сможет вернуться на пост главы ВФЛА.

«В силу того, что он [Шляхтин] нарушал правила и в деле Лысенко очень много темных, были [поданы] ложные сведения, то, языком дипломатов, Дмитрия Шляхтина объявили персоной нон грата. В этом случае он практически не может руководить легкой атлетикой и нужно, чтобы была какая-то другая персона, другой человек, который будет возглавлять Российскую федерацию легкой атлетики», - пояснил он.