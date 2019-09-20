Отстраненного от чемпионата Кокорина послали «тренироваться, сколько влезет»

Российский футбольный союз (РФС) не допустил Александра Кокорина до участия в чемпионате России. Об этом рассказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак. При этом в день освобождения футболиста из колонии петербургский клуб заключил с Кокориным новый контракт.

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в эфире НСН заявил, что руководство «Зенита», подписывая контракт с Кокориным, не могло не знать об ограничениях.

«Он не может быть заявлен и играть, а тренироваться – пожалуйста, никаких проблем нет. Получать заработную плату в соответствии с контрактом, который у него подписан с "Зенитом". Все сделано по закону, думаю, что руководители "Зенита" ситуацию знали. Поэтому никаких до сих пор с их стороны усилий нет, чтобы изменить ситуацию. А изменить ее нельзя. Закон для всех одинаков и в регламенте четко прописано, что после окончания трансфертного периода регистрация футболистов всех профессиональных лиг запрещена», - сказал он.

Самому Кокорину собеседник НСН рекомендовал использоваться оставшиеся пять месяцев с пользой и посвятить это время тренировкам.