Отстраненного от чемпионата Кокорина послали «тренироваться, сколько влезет»
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил в эфире НСН, что руководство «Зенита» явно знало, что Кокорина после освобождения не допустят к играм.
Российский футбольный союз (РФС) не допустил Александра Кокорина до участия в чемпионате России. Об этом рассказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак. При этом в день освобождения футболиста из колонии петербургский клуб заключил с Кокориным новый контракт.
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в эфире НСН заявил, что руководство «Зенита», подписывая контракт с Кокориным, не могло не знать об ограничениях.
«Он не может быть заявлен и играть, а тренироваться – пожалуйста, никаких проблем нет. Получать заработную плату в соответствии с контрактом, который у него подписан с "Зенитом". Все сделано по закону, думаю, что руководители "Зенита" ситуацию знали. Поэтому никаких до сих пор с их стороны усилий нет, чтобы изменить ситуацию. А изменить ее нельзя. Закон для всех одинаков и в регламенте четко прописано, что после окончания трансфертного периода регистрация футболистов всех профессиональных лиг запрещена», - сказал он.
Самому Кокорину собеседник НСН рекомендовал использоваться оставшиеся пять месяцев с пользой и посвятить это время тренировкам.
«Человек отсидел около года, сначала в камере, потом на зоне. Какой из него футболист? Понятно, что как раз в это время ему нужно тренироваться к следующему трансфертному периоду, и потом выйти полноценным футболистом и на законных основаниях играть. А так, пожалуйста, тренируйся, сколько влезет», - заключил Колосков.
Александр Кокорин и Павел Мамаев освободились из белгородской колонии 17 сентября. Ранее суд удовлетворил их ходатайства об условно-досрочном освобождении. Спортсмены, их приятель и младший брат Кокорина получили реальные сроки за две спровоцированные ими в октябре 2018 года драки в Москве.
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