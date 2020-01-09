Дик Адвокат захотел арендовать Кокорина

Издание отмечает, что голландскому клубу необходимо усиление перед решающей стадией национального чемпионата. Ранее «Фейеноорд» рассматривал вариант аренды футболиста московского «Локомотива» Федора Смолова, однако железнодорожники ответили отказом.

Напомним, Кокорин освободился из колонии в сентябре 2019 года, в заключении он провел около года. Вместе с бывшим игроком «Краснодара» Павлом Мамаевым он получил реальный срок за две драки, которые они спровоцировали в октябре 2018 года.

При этом оба игрока после освобождения ни разу не вышли на поле, так как Российский футбольный союз отказался регистрировать их, ссылаясь на регламент.

