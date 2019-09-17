Мамаев и Кокорин на свободе. Что дальше?

Без малого год провели в СИЗО, а затем в колонии футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, ставшие прошлой осенью участниками двух драк в центре Москвы. Приговоренные к полутора годам заключения во вторник они вышли на свободу условно-досрочно. Теперь, по искуплении вины, им предстоит перезагрузка. Перезагрузка спортивной карьеры, которая прервалась столь нелепо.

Проще, чем другу, будет, судя по всему, Александру Кокорину. Хотя срок действия его контракта с питерским «Зенитом» истек в июне, сразу после выхода нападающего на свободу его адвокат Юрий Падалко сообщил, что клуб заключил с Кокориным новый контракт. Это подтвердил и гендиректор «Зенита» Александр Медведев, добавив, что соглашение рассчитано до конца сезона. «ФК «Зенит» готов дать шанс Александру Кокорину вернуться в футбол, предоставить возможность заиграть на профессиональном уровне в составе основной команды. Получится ли это у него - покажет время, его физическое и психологическое состояние, надеемся, что он сможет достаточно быстро набрать форму», - говорится в сообщении пресс-службы клуба. Врачи команды проведут на этой неделе медобследование Кокорина, который, как известно, испытывал в колонии проблемы с коленом. Агентство ТАСС предполагает, что ему будет назначена специальная программа реабилитации.

А вот Павел Мамаев еще на пике скандала год назад лишился поддержки клуба «Краснодар», руководство которого еще тогда выразило желание разорвать контракт, рассчитанный до конца текущего года. Точку в споре предстоит поставить специальной палате Российского футбольного союза. Заседание намечено на конец сентября. Впрочем, разрыв с «Краснодаром» не оставит Мамаева без работы: интерес к нему проявили уже как минимум две команды – грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья советов». О готовности видеть обоих футболистов в составе «Ахмата» заявлял лично глава Чечни Рамзан Кадыров. Сегодня гендиректор клуба Ахмед Айдамиров подтвердил готовность предложить контракт, заметив, что «такие футболисты нужны российскому футболу». Гендиректор самарских «Крыльев» Виталий Шашков также подтвердил интерес клуба к Мамаеву, но сообщил, что до предметного диалога дело пока не дошло.

Сейчас все зависит в большей степени от самих Александра Кокорина и Павла Мамаева, - заметил в эфире НСН бывший игрок сборной России, тренер Сергей Кирьяков.

«Тяжелый период позади, возраст подходит к критическому. Нужно сделать всё, чтобы как можно дольше поиграть на высоком уровне. Я видел, с какими глазами они сегодня вышли, думаю, они сделают всё, чтобы вернуться в большой футбол».

За свои выходки футболисты уже расплатились – почти годом жизни под стражей. Дай бог, чтоб не карьерой.

