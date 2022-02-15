Хоккеисты России вновь сыграют с Данией в четвертьфинале Олимпиады

Сборная России по хоккею узнала имя своего соперника по четвертьфинальному матчу зимней Олимпиады-2022, проходящей в Пекине.

Им стала сборная Дании, победившая во вторник Латвию со счетом 3:2.

«Отвратительное чудо!» В России празднуют успех хоккеистов на Олимпиаде

Четвертьфинал Россия – Дания состоится 16 февраля.

На групповом этапе наша сборная, выступающая в Пекине под названием и флагом Олимпийского комитета России (ОКР), заняла первое место, обыграв Швейцарию (1:0), Данию (2:0) и уступив в овертайме Чехии (5:6).

В других четвертьфиналах сыграют США со Словакией, Швеция - с победителем матча Канада - Китай, Финляндия – с победителем матча Чехия – Швейцария.

На зимней Олимпиаде в Пхёнчхане 2018 года наша сборная стала чемпионом, серебро досталось Германии, бронза – Канаде.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сборная России По ХоккеюОлимпиадаХоккей
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры