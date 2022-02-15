Хоккеисты России вновь сыграют с Данией в четвертьфинале Олимпиады

Четвертьфинал Россия – Дания состоится 16 февраля.

На групповом этапе наша сборная, выступающая в Пекине под названием и флагом Олимпийского комитета России (ОКР), заняла первое место, обыграв Швейцарию (1:0), Данию (2:0) и уступив в овертайме Чехии (5:6).

В других четвертьфиналах сыграют США со Словакией, Швеция - с победителем матча Канада - Китай, Финляндия – с победителем матча Чехия – Швейцария.

На зимней Олимпиаде в Пхёнчхане 2018 года наша сборная стала чемпионом, серебро досталось Германии, бронза – Канаде.

