Хоккеисты России вновь сыграют с Данией в четвертьфинале Олимпиады
Сборная России по хоккею узнала имя своего соперника по четвертьфинальному матчу зимней Олимпиады-2022, проходящей в Пекине.
Им стала сборная Дании, победившая во вторник Латвию со счетом 3:2.
Четвертьфинал Россия – Дания состоится 16 февраля.
На групповом этапе наша сборная, выступающая в Пекине под названием и флагом Олимпийского комитета России (ОКР), заняла первое место, обыграв Швейцарию (1:0), Данию (2:0) и уступив в овертайме Чехии (5:6).
В других четвертьфиналах сыграют США со Словакией, Швеция - с победителем матча Канада - Китай, Финляндия – с победителем матча Чехия – Швейцария.
На зимней Олимпиаде в Пхёнчхане 2018 года наша сборная стала чемпионом, серебро досталось Германии, бронза – Канаде.
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