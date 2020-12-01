Хэмилтон заразился CODVID-19 и пропустит Гран-при «Формулы-1»
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон заразился коронавирусом и вынужден будет пропустить этап Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне.
Пресс-служба «Формулы-1» сообщила, что тест на CODVID-19 у Хэмилтона оказался положительный.
Гран-при Сахира пройдёт с 3 по 6 декабря в Бахрейне, передает RT.
Льюис Хэмилтон досрочно стал чемпионом в нынешнем сезоне, завоевав свой седьмой титул в карьере.
После победы на Гран-при Айфеля Хэмилтон сравнялся с рекордом семикратного чемпиона мира немца Михаэля Шумахера, который выиграл 91 этап гонок.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+26 402 / сут.
Умерли
40 464+569 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+24 763 / сут.
- Хэмилтон заразился CODVID-19 и пропустит Гран-при «Формулы-1»
- Россия и Турция заключили соглашение о центре мониторинга в Карабахе
- В Подмосковье столкнулись 13 автомобилей
- Судно для постройки «Северного потока - 2» вышло в Балтийское море
- Украина получила доступ к материалам по MH17
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru