Хэмилтон заразился CODVID-19 и пропустит Гран-при «Формулы-1»

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон заразился коронавирусом и вынужден будет пропустить этап Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне.

Пресс-служба «Формулы-1» сообщила, что тест на CODVID-19 у Хэмилтона оказался положительный.

Гран-при Сахира пройдёт с 3 по 6 декабря в Бахрейне, передает RT.

Пилот «Мерседеса» Хэмилтон в седьмой раз стал чемпионом «Формулы-1»

Льюис Хэмилтон досрочно стал чемпионом в нынешнем сезоне, завоевав свой седьмой титул в карьере.

После победы на Гран-при Айфеля Хэмилтон сравнялся с рекордом семикратного чемпиона мира немца Михаэля Шумахера, который выиграл 91 этап гонок.

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ФОТО: https://www.formula1.com
ТЕГИ:КоронавирусФормула-1
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